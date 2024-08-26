Karabük'te Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Karabük'te yapılan bir operasyonda bir şahsın üzerinde yapılan aramada 46 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karabük'te bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinde yapılan adli aramada 46 adet açık pembe renkli extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK