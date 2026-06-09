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Karabük'te ev yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'te ev yangını büyümeden söndürüldü
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Karabük'te üç katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Karabük'te üç katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi Çevik Sokak'ta Mustafa Koçak'ın ikamet ettiği üç katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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