Karabük'te Tütün Operasyonu: 20 Kilogram Tütün ve 12 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 kilogram tütün ile 12 bin 300 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Kayabaşı Mahallesinde imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet tütün sarma makinası, 20 kilogram tütün, 33 paket bandrollü tütün, birer adet sigara paketleme makinesi ile komresör, 4 bin 600 adet boş makaron, 7 bin 700 adet dolu makaron ele geçirilirken, N.Y, R.T ve N.Y isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK