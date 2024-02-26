Karabük'te Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyü Merkez Mahallesi istikametinden Pirinçlik Mahallesi istikametine giden Ömer Çetin (54) yönetimindeki römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ünal A. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - KARABÜK