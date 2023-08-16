Karabük'te Trafik Tehlikeye Atıldı

Karabük'te yaklaşık 2 kilometre ters istikamette ilerleyerek trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Karabük- Safranbolu kara yolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Ters şeritte Safranbolu istikametine seyir halinde olan 78 AL 994 plakalı otomobil, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Akan trafiğe rağmen yaklaşık 2 kilometre ters şeritten ilerleyen sürücüyü görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Uyarılara aldırış etmeden hem kendinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye düşüren sürücünün tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. - KARABÜK