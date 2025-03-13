Karabük'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. M.U. idaresindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, E.B. idaresindeki 34 BH 8802 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü E.B. ve M.E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK