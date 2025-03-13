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Karabük'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: İki Yaralı
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Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. M.U. idaresindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, E.B. idaresindeki 34 BH 8802 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü E.B. ve M.E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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