Karabük'te trafik kazası: İki kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobilde iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice - Zonguldak karayolu Ibrıcak köyü yakınlarında meydana geldi. 321 promil alkollü olduğu tespit edilen İbrahim K. (44) idaresindeki 78 AT 856 plakalı otomobil ile Zonguldak istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak ters dönmesi sonucu araç içindeki sürücü İbrahim K. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Sultan K. (36) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yapılan alkol kontrolünde sürücü İbrahim K.'nın 321 promil alkollü olduğu tespit edildi. - KARABÜK