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Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Gerede istikametine giden A.K. yönetimindeki 67 ZT 256 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda kontrol şekilde Eskipazar istikametine geçiş yapan K.E. yönetimindeki 78 EB 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada, her iki sürücü ile birlikte K.K yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskipazar Karabük 3. Sayfa Haberler

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