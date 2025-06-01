Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. E.A. idaresindeki 14 AAE 030 plakalı otomobil, R.K. idaresindeki 78 AR 972 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç orta refüje savrularak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte T.Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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