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Karabük'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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