Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki 78 ACA 837 plakalı kamyonet, Balıklar Kayası Kavşağı yönünden Namal Kavşağı istikametine seyir halindeyken Sanayi Kavşağı'na geldiği esnada, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndan gelerek Safranbolu istikametine geçmeye çalışan N.B. yönetimindeki 78 AK 138 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçtaki her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK