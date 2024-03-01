Karabük'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi üzerinden Mithatpaşa Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen M.G. yönetimindeki 78 AAU 808 plakalı otomobil, U.B.T. idaresindeki 34 HBN 117 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören evredekiler polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza, sürücü U.B.T. ile yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KARABÜK