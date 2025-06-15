Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Ağır Yaralı

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Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Ağır Yaralı
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Kazada, otomobil beton menfeze çarparak kontrolden çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yoldan çıkan otomobil beton menfeze çarptı : 1 ölü 3 ağır yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu - Karabük karayolu Akören köyü mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Edirne'de görevli Uzman çavuş Serkan Ökten idaresinde bulunan Opel Corsa marka 37 LC 404 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akören Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan beton menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücü Serkan Ökten ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten

ve Yağız Aslan Ökten ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, Polis, Jandarma, Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını

Hastanede yapılan ilk müdahalede 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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