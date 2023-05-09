Karabük'te trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar istikametine giden Yeter Deniz (38) yönetimindeki 34 YR 0995 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ kanalına düşerek, istinat duvarına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüsü Deniz ile birlikte Demirhan Deniz (5) ve Kader Kaba (45) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK