Karabük'te Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu - Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Edirne'de görevli uzman çavuş Serkan Ökten idaresindeki Opel Corsa marka 37 LC 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akören mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan beton menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücü Serkan Ökten ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten (14) ve Yağız Aslan Ökten (4) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, Polis, Jandarma, Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KARABÜK