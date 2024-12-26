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Karabük'te Trafik Kazaları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

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Karabük'te meydana gelen birkaç trafik kazası, araç içi ve güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı, diğer bir kazada ise iki otomobil çarpıştı. Balıklarkayası Alt Geçidi'nde ise motosiklet kazası sonucu bir sürücü yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazaları araç içi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Safranbolu ilçesi Kirişçi Sokak'taki ilk kazada, karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen sürücü İ.E.G., savrularak park halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, İ.E.G. ise kazayı ufak sıyrıkla atlattı. İ.E.G., ters yönden geldiğini öne sürdüğü otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu. Kaza anı bir tarihi konağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük Sanayi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza ise araç içi kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Balıklarkayası Alt Geçidi'nde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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