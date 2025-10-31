Haberler

Karabük'te Trafik Cezası Nedeniyle İntihar Girişimi

Güncelleme:
Karabük'te, oto sanayisinde yazılan 4 bin 600 liralık trafik cezasına öfkelenen kamyonet sürücüsü, elektrik direğine çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ikna çabasıyla sıkıntılı durumdan kurtarıldı.

Karabük'te oto sanayisinde yazılan trafik cezasına öfkelenen kamyonet sürücüsü, elektrik direğine çıkarak intihara kalkıştı. Sürücü, çevredekilerin ikna çabasıyla indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü Ö.U., sanayi içerisinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Ö.U.'ya 4 bin 600 lira para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü, yakındaki elektrik direğine tırmanarak aşağıya atlayacağını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fren testi için sanayiye geldiğini ve sonrasında araç muayene istasyonuna gideceğini ileri süren Ö.U., çevredekilerin kısa süren ikna çabalarının ardından direkten indirildi.

Öte yandan bazı sanayi esnafı, sanayi sitesi içerisinde trafik denetimi yapılmasının doğru olmadığını savunarak ekiplere tepki gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
