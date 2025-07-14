Karabük'te Tornavidalı Kavga Anları Kamerada

Karabük'te Tornavidalı Kavga Anları Kamerada
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Karabük'te üç kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında bir kişi tornavida ile saldırmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te üç kişi arasında çıkan ve şahıslardan birinin tornavida ile saldırı girişiminde bulunduğu arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle üç kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavda esnasında yere düşen şahsa bir kişi tekme atarken, diğer bir şahıs ise araçtan tornavida alıp geldi. Çevredeki vatandaşlar, tornavidalı saldırıyı engelleyerek olayın büyümesini engelledi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin saldırganları durdurmaya çalıştığı ve tarafları ayırdığı anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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