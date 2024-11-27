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Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü
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Safranbolu'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü Onur Fındık hayatını kaybederken, yanında bulunan Yunus Aslan ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Onur Fındık (42) idaresindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon Safranbolu istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kazada araçtan fırlayıp tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Aslan(36) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri kamyondan söktükleri takometreyi başka bir kamyonete takarak hem sürücüyü hem de hızı tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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