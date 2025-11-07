Karabük'te Tır ve Kamyon Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Karabük'te seyir halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Gerede kara yolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 06 ESZ 967 plakalı kamyon, aynı istikamette önünde seyreden K.T. yönetimindeki 34 EIV 182 plakalı tıra bağlı 34 EIN 286 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK