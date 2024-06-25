Karabük'te tır su kanalına girdi, sürücü yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerleri kırarak su kanalına girdi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerleri kırarak su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 06 JOB 82 plakalı tır kontrolden çıkarak bariyerleri kırdıktan sonra bölünmüş yolun ortasında bulunan su kanalına girdi. Kazada sürücü yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eskipazar Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK