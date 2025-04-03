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Karabük'te Tır-Otomobil Çarpışmasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Karabük'te Tır-Otomobil Çarpışmasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi
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Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan üç kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aziz Uluışık da, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feride Uluışık'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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