Karabük'te tır ile otomobil çarpışması: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Mermer Kavşağında meydana geldi. Gerede istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 78 ABD 636 plakalı tır, kavşağa girmek için kontrolsüz çıkış yapan B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobile çarptı. Kazada B.K., E.K.(14), B.M.(54), Y.A.(12) ve S.K.(39) yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 14 yaşındaki E.K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK