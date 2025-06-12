Karabük'te Tır Dorselerini Yakan Zanlı Tutuklandı

Tır dorselerini yaktığı belirlenen zanlı yakalandı

KARABÜK - Karabük'te 2 tır dorsesinin yakılması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde park halinde iki tırın dorsesinin yakılması olayıyla ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirin ve aracı kundaklamak suretiyle ateşe verdiği tespit edilen kişinin M.B. olduğu belirlendi. 6 suç kaydı bulunan M.B., Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.