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Karabük'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Karabük'te kontrolden çıkarak devrilen bir tırın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.

Karabük'te kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Gerede istikametine giden M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı çekici ve çekiciye bağlı 61 HS 886 plakalı dorse, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.C. yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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