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Karabük'te Tilki Kümese Saldırdı

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Karabük'ün Ödemiş köyünde aç kalan bir tilki, kümese girerek tavuklara ve horoza saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te kümese giren tilkinin tavuklara ve horoza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Ödemiş köyünde meydana geldi. Aç kalan tilki yerleşim yerine inerek kümese girdi. Tilkinin tavukları ve horozu kovaladığı anlar mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilki tavukları kaçırdıktan sonra horozun peşine düştüğü yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Hayvanlar Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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