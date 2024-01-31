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Karabük'te telefonla dolandırılmak istenen vatandaş polisler tarafından kurtarıldı

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Karabük'te telefonla 'polisim' diyerek 640 bin TL'si dolandırılmak istenen vatandaşı polisler kurtardı. Dolandırıcılar, polis olduklarını söyleyerek para karşılığında olayı çözebileceklerini söyledi. Ancak polis ekipleri şahsın dolandırılmasını engelledi.

Karabük'te telefonla "polisim" diyerek 640 bin TL'si dolandırılmak istenen vatandaşı polisler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, H.M.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, polis olduklarını, kimliğinin kopyalandığını ve suç örgütlerine karıştığını söyleyerek para karşılığında olayı çözebileceklerini söyledi.

H.M., evde bulunan 640 bin TL değerindeki 17 adet cumhuriyet altını, 4 bilezik ve 2 adet mega bileziği bozdurmak için kuyumcuya gitti. H.M.'nin dolandırılmak üzere olduğundan şüphelenilerek polise ihbarda bulunulurken, polis ekipleri il merkezindeki banka, ATM ve kuyumcularda önlem alarak şahsın dolandırılması engellendi.

H.M., dolandırıcılardan şikayetçi olmazken, polis ekipleri bu tür dolandırıcılık konusunda şahsa bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve mücadelenin devam edeceğini, vatandaşlardan kendilerini arayarak polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara itibar etmemelerini istedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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