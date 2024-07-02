Karabük'te tek katlı boş evde yangın çıktı
Karabük'ün Kapullu Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait boş evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.
Karabük'te tek katlı boş evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Olay Kapullu Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişiye ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. - KARABÜK