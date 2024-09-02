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Karabük'te tek katlı ahşap ev yangında tamamen yanarak kül oldu

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Karabük'ün Çukurca Köyü'nde Hasan Özçelik'e ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kül oldu. Yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'te tek katlı ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.

Olay, merkeze bağlı Çukurca Köyü Dere Mahallesinde meydana geldi. Hasan Özçelik'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan ev küle dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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