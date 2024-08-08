Karabük'te Tehlikeli Yolculuk: 2'si Çocuk 3 Kişi Motosiklet Üzerinde

Karabük'te 2'si çocuk 3 kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Karabük-Safranbolu istikametinde meydana geldi. 78 ABR 703 plakalı motosikletin sürücüsü iki çocukla birlikte yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK