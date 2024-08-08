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Karabük'te Tehlikeli Yolculuk: 2'si Çocuk 3 Kişi Motosiklet Üzerinde

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Karabük'te 2'si çocuk 3 kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te 2'si çocuk 3 kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Karabük-Safranbolu istikametinde meydana geldi. 78 ABR 703 plakalı motosikletin sürücüsü iki çocukla birlikte yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Çocuk Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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