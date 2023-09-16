Karabük'te Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Karabük'te motosiklette bacak bacak üstüne atarak seyir halinde olan bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te motosiklette bacak bacak üstüne atarak seyir halinde olan bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bartın- Safranbolu kara yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 ABL 133 plakalı motosiklette yolculuk yapan bir kişi bacak bacak üstüne atarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın cep telefonu ile görüntülenmesini fark etmesine rağmen aynı şekilde yolculuk yapması pes dedirtti. - KARABÜK