Karabük'te Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne ve Yolcuya Cezalar

Karabük'te motosikletiyle tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye atan sürücüye ve yanındaki yolcuya toplam 3 bin 576 TL ceza kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde sürücüsü ve yolcusu kasksız vaziyette motosikletin tek tekerini havaya kaldırmak trafiği, yayaların ve kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürerek ekiplerin ihtarına uymayan 55 AKM 128 plakalı motosiklet sürücüsü kameralardan tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne, para cezası kesildi.

Sürücüye, "Trafik Görevlilerinin Uyarı ve İkazlarına Uymamak", "Trafik Güvenliği ile Yönetmelikte Belirtilen Yasaklara Uymamak" ve "Kask Takmamak" maddelerinden 2 bin 886 TL, yolcuya ise "Kask Takmamak" maddesinden 690 TL trafik idari para cezası uygulandı. - KARABÜK