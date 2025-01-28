Karabük'te Tefecilik Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Karabük'te tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen faaliyetlerde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.Ö ve A.G isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7.65mm tabanca, 50 adet tabanca mermisi, 27 adet senet, 47 adet boş senet, çok sayıda borçlulara ait ödeme planı, alacakların yazılı olduğu ajanda ve evraklar ele geçirildi.

Olayla ilgili mağdur olan olduğu tespit edilen 57 kişinin ifadesinin ardından işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK