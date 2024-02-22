Karabük'te Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te yapılan tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşil Mahalle'de tefecilik operasyonu düzenledi. Operasyonda tefecilik suçunu işleyen 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 214 çeyrek altın, 47 gram altın, 20 tam altın, 2 adet 20 gramlık külçe altın, 5 tapu, 17 farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, ikişer adet boş senet, 50 bin TL değerinde çek, 2 bin 650 TL nakit para, birer adet adet ortaklık senedi, İcra Müdürlüğüne ait yazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK