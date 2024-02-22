Karabük'te Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Karabük'te yapılan tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda altın, senet ve para ele geçirildi.
Karabük'te yapılan tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşil Mahalle'de tefecilik operasyonu düzenledi. Operasyonda tefecilik suçunu işleyen 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 214 çeyrek altın, 47 gram altın, 20 tam altın, 2 adet 20 gramlık külçe altın, 5 tapu, 17 farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, ikişer adet boş senet, 50 bin TL değerinde çek, 2 bin 650 TL nakit para, birer adet adet ortaklık senedi, İcra Müdürlüğüne ait yazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK