Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 4 Milyon Liralık Para Hareketi

Karabük'te, tefecilik yaptıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların son bir yıl içinde 4 milyon liralık para hareketi gerçekleştirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan takipli Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele faaliyeti çerçevesinde, 2 şahsın tefecilik yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar ve MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin son bir yıl içerisinde toplam 4 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Karabük merkezde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet borç-alacak defteri, 18 adet borç notu, 81 adet boş senet, 2 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 44 adet kurusıkı fişeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi. - KARABÜK