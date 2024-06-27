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Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok delil ve malzeme ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Merkez ilçesinde icra edilen faaliyette tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 7 adet boş senet, 5 adet farklı bankalara ait hesap cüzdanı, 3 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 2 bin 700 TL, 2 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter, 3 adet borç ve alacakların yazılı olduğu kağıt ve 1 adet şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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