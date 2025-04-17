Karabük'te Tefeci Operasyonu: 1 Gözaltı, 151 Bin TL Nakit Ele Geçirildi

Karabük'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda tefecilik suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve 2 iş yerinde yapılan aramada 151 bin 200 TL nakit para, bir adet üzerinde miktar ve isim yazılı senet, 9 adet boş senet, 1 adet borç-alacakların yazılı olduğu ajanda, iki adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 107 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tahkikat kapsamında 15 mağdurun bulunduğu ve ele geçen senetler, ajanda ile diğer belgelerdeki para miktarının 1 milyon 250 bin TL olduğu tespit edildi.

Zanlıya, 5729 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 2 tabanca için toplam 23 bin 954 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK