Karabük'te Tefeci Operasyonu: 1 Gözaltı, 151 Bin TL Nakit Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit para ve silahlar ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda tefecilik suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve 2 iş yerinde yapılan aramada 151 bin 200 TL nakit para, bir adet üzerinde miktar ve isim yazılı senet, 9 adet boş senet, 1 adet borç-alacakların yazılı olduğu ajanda, iki adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 107 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Tahkikat kapsamında 15 mağdurun bulunduğu ve ele geçen senetler, ajanda ile diğer belgelerdeki para miktarının 1 milyon 250 bin TL olduğu tespit edildi.
Zanlıya, 5729 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 2 tabanca için toplam 23 bin 954 TL idari para cezası uygulandı.
Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK