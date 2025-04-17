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Karabük'te Taş, Bıçak ve Duba ile Kavga: 1 Yaralı

Karabük'te Taş, Bıçak ve Duba ile Kavga: 1 Yaralı
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Karabük'te bir tartışma sonrası taraflar birbirlerine taş ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında 1 kişi yaralandı, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'te çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Kemal Güneş Caddesinde meydana geldi. Belgin ile eşi Serdal K. karşılaştıkları Murat A. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgaya karışan kadın, bıçakla kolundan yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Murat A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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