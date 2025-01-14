Üye Girişi
Haberler
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
Bakan Şeybani Türkçe mesajla duyurdu: Suriye'de yeni yönetimden ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Türkçe mesajla duyurdu
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor

Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 32 Parça Ele Geçirildi

Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 32 Parça Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada toplam 32 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında mühür, bilezik, yüzük, sikke ve çeşitli objeler bulunuyor. Şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'te bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu ve tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen birer adet mühür, bilezik, yüzük, 19 adet tarihi obje, 8 adet sikke, 2 adet çivi olmak üzere toplam 32 parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
img

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Bayülgen'den 'zenginler depresyonda' çıkışı: Her şey kırolar için

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
Penaltı verilmemesi olay olmuştu: İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları

İşte haftaya damga vuran pozisyonun VAR kayıtları
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları

Son Dakika Haberleri

En güzel karne görüşleri 2025! Adli tatil ne zaman 2025? Tarotta 14. kart ne anlama gelir? Organ bağışı caiz mi, Diyanet? Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Tarotta 11. kart ne anlama gelir? Kademeli emeklilik çıkacak mı? SON DAKİKA BAKAN AÇIKLAMASI!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.