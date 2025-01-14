Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 32 Parça Ele Geçirildi

Karabük'te bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu ve tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen birer adet mühür, bilezik, yüzük, 19 adet tarihi obje, 8 adet sikke, 2 adet çivi olmak üzere toplam 32 parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK