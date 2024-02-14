Karabük'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kurye motosikleti taksiye çarptı ve motosiklet sürücüsü savruldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kazanın ardından çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu görülüyor.
Karabük'te taksiye çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki kurye motosiklet, 1003 Nolu Caddede seyir halindeyken duraktan çıkış yapan taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu yer alıyor.
Kazada iki araçta da ufak çaplı maddi hasar oluştu. - KARABÜK