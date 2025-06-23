Karabük'te Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Karabük'te Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
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Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kazancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Aygül Kazancı ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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