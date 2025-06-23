Karabük'te Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Karabük'te Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
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Karabük-Yenice kara yolunda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucunda 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 1'i çocuk 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kazancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Aygül Kazancı ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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