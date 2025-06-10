Karabük'te Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Karabük'te Takla Atan Araçta 3 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T.K. idaresindeki 78 ST 066 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Z.T.K. ile yolcular Y.M. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (KEAH) kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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