Karabük'te Su Oluğuna Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Acıöz köyünde evinin bahçesindeki su oluğuna düşen 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Karabük'ün Acıöz köyünde bahçesindeki su oluğuna düşen 87 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.

Karabük merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesinde hayvanların su içtiği buzdolabından yapılma su oluğuna düştü. Durumu fark eden yakınları ve köylüler, Özdoğan'ı oluğun içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol boyunca kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Şevket Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
