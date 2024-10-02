Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Sosyal Medyada Silah Anları Paylaşan 2 Kişi Yakalandı

Karabük'te Sosyal Medyada Silah Anları Paylaşan 2 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, gece yarısı kent merkezinde silahla rastgele ateş açan iki kişi, sosyal medyada bu anları paylaşınca polis tarafından yakalandı. Ekipler, yapılan sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucu şüphelileri tespit edip gözaltına aldı.

Karabük'te 2 kişi, kent merkezinde silahla rasgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde silahla rastgele ateş eden 2 kişi, o anları sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, F.E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucu aynı silahı kullanılmak suretiyle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.G. isimli şahıs da yakalandı. Şüpheli ile birlikte olayda kullanılan silah ve silaha ait 9 adet dolu fişek, 10 adet boş fişek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Polis Suç

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });