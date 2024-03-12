Karabük'te sokak kedilerine çarpan 2 sürücüye 14 bin 432 lira ceza kesildi
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan 2 sürücüye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü HAYDI ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak kamera kayıtlarını inceledi.
Karabük'te sokak kedilerine çarpan 2 sürücüye 14 bin 432 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri, 100.Yıl Mahallesi ve Namal kavşağında sürücülerin sokak kedilerine çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kedilere çarpan 2 araç sürücüsünü belirledi.
Sürücülere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK