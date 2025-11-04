Haberler

Karabük'te Sokak Hayvanı İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı

Güncelleme:
Karabük'te sürücünün sokak hayvanına çarpmamak için yaptığı manevra sonrası karşı şeride geçerek panelvan minibüs ile motosiklete çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Üniversite Mahallesi mevkiinde Karabük istikametine seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 78 BA 060 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanına çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip önce Safranbolu yönüne seyreden A.B. yönetimindeki 78 SS 176 plakalı panelvan minibüse ardından motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı istikamette seyir halinde olan cip içerisindeki araç kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde hızla karşı şeride geçen otomobilin panelvan minibüs ile motosikletliye çarptığı, sürücünün yaşadığı şok anları yer aldı.

Kazada bir motosiklet ile iki otomobilin de kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
