Karabük'te silahlı saldırı: Taksici bacaklarından vuruldu, şüpheli tutuklandı
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Karabük'te bir şahıs, silahla etrafa ateş açarak bir taksiciyi bacaklarından vurdu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük'te silahla etrafa ateş açıp bir taksiciyi bacaklarından vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Emirhan A. isimli şahıs etrafa ateş açarak taksi durağında taksici U.T isimli şahsında bacaklarından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Asayiş ve KOM Şube ekipleri tarafından Şirinevler mahallesinde suç aleti silahla birlikte yakalanan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emirhan A. Karabük T Tipi Kapalı cezaevine sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa