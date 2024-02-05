Karabük'te silahlı kavga sonucu öldürülen kişinin katili yakalandı

Karabük'te 16 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürerek kaçan şüpheli, saklandığı dağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ocak Cumartesi günü Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde yaşanan olayda G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişilerle tartışmaya başladı. G.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından aldığı silahı şahısların üzerine doğru ateşledi. Kurşunlar, kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar Koçak'a (37) isabet etti. Koçak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, G.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 16 gün sonra saklandığı dağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi. - KARABÜK