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Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Karabük'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Safranbolu'da motor kısmından alev alan otomobil, sürücüsünün yol kenarına park etmesiyle büyük bir felaketten kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek olayı kontrol altına aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Kirkille Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çağrı Öztürk idaresindeki 78 AAP 021 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü yolun kenarına bıraktığı aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatılırken aracın kiralık olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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